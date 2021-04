Finalmente Migno. Gran qualifica, gran tempo (1:47.423 a 25 millesimi dal record), autorevole e costante da venerdì il romagnolo si è rimesso sulla prima casella dello schieramento, dopo Valencia 2019. Andrea sembra rinato sul circuito portoghese, dopo l’inizio sfortunatissimo in Qatar (steso alla prima gara, senza colpa). Forse per questo si respirava una certa commozione nel suo box, gestito con impagabile esperienza dalla coppia Cecchini padre e figlio. “Ho preso la qualifica in modo diverso - ha raccontato Andrea a caldo -, ho visto che ero davanti dopo il primo run e quindi mi sono buttato in pista senza strategie. E’ la mia seconda pole in carriera”. Non è stata l’unica soddisfazione per gli appassionati italiani. In prima fila, subito al suo fianco, ci sarà anche Dennis Foggia, autore di un mezzo miracolo. Rientrato per ultimo al box (per non aver visto o rispettato le indicazioni del team) il romano è tornato in pista per ultimo dopo un cambio gomma da record (solo 48 secondi) dei suoi meccanici. E soprattutto ha trovato la scia di Migno… Terzo Alcoba, quarto Garcia, solo quinto, si fa per dire, Rodrigo velocissimo al mattino ma caduto all’ultimo giro delle qualifiche dopo un contatto con Salac. Non è riuscita la strategia di Romano Fenati (caduto in FP3 e costretto a passare per la Q1) che al secondo tentativo è rientrato da solo, per evitare il solito mucchio selvaggio che lo ha invece riassorbito poco dopo. Il pilota di Max Biaggi ha provato a smarcarsi, con un filo di stizza, ma alla fine ha chiuso con un quattordicesimo tempo che gli va evidentemente stretto. Strategia sbagliatissima invece per la coppia KTM ufficiale, Masia-Acosta, che nel gruppone è rimasta invischiata, senza trovare la scia benefica che evidentemente cercava. Solo undicesimo Jaume, una posizione più indietro il giovane e fin qui sorprendente compagno di squadra. Per chiudere: settimo McPhee che partirà però dai box per scontare la penalità inflittagli a causa del match con Alcoba (penalizzato a sua volta) a Losail. Tredicesimo Suzuki e solo diciassettesimo Antonelli che ha preso la bandiera a scacchi all’ultimo tentativo.