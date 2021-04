Yamaha protagonista nelle Libere 3 di Portimao. Quartararo è il migliore davanti a Morbidelli. Quattro Ducati nelle prime 7 posizioni: 3° Bagnaia, 4° Zarco, 6° Miller, 7° un sorprendente Marini. Mir, Rossi e Marc Marquez saranno costretti a passare dal Q1 (rispettivamente 12°, 14° e 15° nella classifica combinata). Brutta caduta per Martin, portato in ospedale per accertamenti. Si torna in pista alle 14:30 con le Libere 4