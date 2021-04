Caos nelle qualifiche a Portimao: oltre ai giri cancellati a Bagnaia (autore del crono da record che gli vale la pole, poi tolta) c'è la penalità a Vinales. Il pilota è andato sul verde secondo la Direzione gara, superando i limiti della pista. Attenzione, però: in quel preciso punto della pista non ci sono sensori. "Si tratta di una valutazione, dunque, non c'è stata segnalazione dalle immagini, la penalità deriva da una interpretazione di un commissario", spiega il Team Director Yamaha Massimo Meregalli a Sky. "Pensavo che ci fossero i sensori, invece ci hanno comunicato che in quella zona c'è il drenaggio dell'acqua. Purtroppo sono penalità non appellabili. Abbiamo cercato di fare chiarezza dopo le qualifiche, più che altro per sapere come gestire la situazione in futuro. Passare dalla prima alla quarta fila è difficile da accettare". Da quest'anno per togliere il tempo basta che una delle due gomme vada sul verde, e non solo: è sufficiente che si tratti di una porzione della gomma per venire penalizzati. "Ci è stata comunicata questa nuova regola giovedì in Qatar. Capiamo e rispettiamo tutto, ma anche dalle immagini che abbiamo visto è davvero difficile capire se Vinales sia andato sul verde, a questo punto diventa qualcosa di soggettivo".