Nelle qualifiche Bagnaia piazza un super giro che vale la pole (1:38.494), ma il tempo viene cancellato perché è stato effettuato in regime di bandiera gialla per la caduta di Oliveira. Il pilota Ducati viene retrocesso così in 11^ posizione. "Hanno rotto il c...", si sfoga il piemontese al rientro al box. Tardozzi: "Era impossibile vedere quella bandiera gialla, devono migliorare l'esposizione dei segnali". Dall'Igna: "Davvero una sfortuna, Pecco meritava questa pole" GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Passare dall’euforia alla rabbia in pochi istanti. È quello che è successo a Bagnaia nelle qualifiche del GP del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul finire delle qualifiche Pecco piazza un tempo "impossibile da pensare", come lo ha definito Fabio Quartararo: un fantastico 1:38.494, con un distacco di ben +0.368 sul francese della Yamaha. Tutto il box Ducati esulta e si prepara ad accogliere il 24enne piemontese per esultare insieme, ma sul più bello appare la segnalazione della Direzione Gara che lascia tutti a bocca aperta: tempo cancellato perché il giro si è svolto in regime di bandiera gialla, per via della caduta di Oliveira. Bagnaia viene così retrocesso di dieci posizioni: improvvisamente passa dall'essere poleman e favorito per la gara, ad essere invece un pilota che dovrà lottare a denti stretti per rimontare dall'undicesima casella in griglia. Una vera beffa, se si pensa che pochi minuti prima era stato cancellato un altro tempo a Pecco per lo stesso motivo: aveva piazzato un altro buon giro in regime di bandiera gialla per la caduta di Zarco.

Lo sfogo di Pecco: "Hanno rotto il c..." Appena rientrato al box dopo la cancellazione del giro valido per la pole, Bagnaia si è lasciato andare a uno sfogo: "Hanno rotto il c…, non c’erano bandiere", esclama il pilota Ducati, visibilmente deluso. Gigi Dall’Igna, direttore generale Ducati Corse, è tra i primi a consolare il talento piemontese: "Cancellare due giri su due per bandiera gialla, in condizioni così, è davvero una sfortuna. Pecco meritava questa pole".

Tardozzi: "Impossibile vedere quella bandiera gialla" vedi anche La griglia di partenza: 6° Marc Marquez, 8° Marini Ci si chiede a questo punto quale sia il problema, se per ben due volte Bagnaia non abbia notato la bandiera gialla (che poi in realtà è un pannello luminoso di colore giallo a bordo pista). Davide Tardozzi, team manager Ducati, prova a dare una spiegazione al microfono di Antonio Boselli, dopo un confronto con la Direzione Gara: "Abbiamo espresso tutto il nostro disappunto per la cancellazione del tempo di Bagnaia. Il regolamento parla chiaro, tuttavia le immagini fanno vedere Pecco che guarda verso sinistra nel curvone e non può vedere la lampada gialla all’esterno sulla destra, anche perché ha la testa sotto il cupolino. Rispettiamo le regole, ma queste dinamiche vanno migliorate, anche per la sicurezza dei piloti, perché è inutile mettere bandiere gialle che i piloti non possono vedere se sono posizionate all’esterno, in questo modo è impossibile notarle in moto. Abbiamo sollecitato la Direzione Gara per migliorare l’esposizione di queste bandiere gialle".