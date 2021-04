Il leader del Mondiale cambia dopo il GP del Portogallo: la vittoria di Quartararo e la caduta di Zarco proiettano il pilota Yamaha in cima alla classifica con 61 punti. Al secondo posto c'è Bagnaia a con 46 punti. Vinales chiude 11° a Portimao, ma resta comunque terzo nel Mondiale a quota 41. Sorprende Bastianini: il rookie, 9° al traguardo, adesso è 9° in classifica con 18 punti. Primi punti per Marc Marquez dopo i nove mesi di stop

