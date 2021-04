La pole era stratosferica: 1:38.494. Ma subito dopo è stata cancellata per non aver rispettato il regime di bandiera gialla, Bagnaia scatterà 11° nel GP del Portogallo al via oggi alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Visto il livello della sua Ducati, ci sono ottimi motivi per sognare la super rimonta. Prima fila Quartararo-Rins-Zarco, 5° Morbidelli. F1 a Imola: gara alle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno GRIGLIA MOTOGP - GRIGLIA F1 Condividi:

Il GP del Portogallo, in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Ore 9.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 11.50: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto3 (replica alle 19) – Dalle 17.35 in differita su TV8 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP (replica alle 19.30) – Dalle 19.15 in differita su TV8 Ore 15: Zona Rossa Ore 15.30: gara Moto2 (replica alle 18.30) – Dalle 20.45 in differita su TV8 Ore 16.30: Paddock Live Ore 20: Race Anatomy MotoGP

Bagnaia dalla gioia alla rabbia. Moto3, Migno in pole Ducati Bagnaia retrocesso in 11^ posizione, ecco perché Qualifiche con colpo di scena finale, a Portimao: quando sta per cominciare la festa al box Ducati arriva la decisione della Direzione gara, la pole di Bagnaia viene cancellata per aver ha siglato il tempo record in regime di bandiera gialla per la caduta di Oliveira. Pecco scivola in 11^ posizione, la pole va a Quartararo (Yamaha), che oggi scatta davanti a Rins (Suzuki) e Zarco (Ducati Pramac). In seconda fila la Ducati di Miller, la Yamaha Petronas di Morbidelli e la Honda di Marc Marquez, protagonista dalle prime libere, dopo 271 giorni senza essere sceso in pista. Per L'Italia ottime notizie anche da Marini (Sky VR46 Avintia), 8° al via. Lo spettacolo della MotoGP scatterà alle 14, prima toccherà alla Moto3: gara al via alle 12.20, occhi puntati su Migno e Foggia: partono dalla prima e dalla seconda posizione.

Vinales sul verde, giro cancellato Yamaha Vinales sul verde, Yamaha: "Interpretazione" Non solo Bagnaia: giro cancellato in qualifica anche a Vinales, colpevole di essere andato sul verde e scivolato così dalla prima alla quarta fila. Scatterà al 12° posto, proprio alle spalle di Pecco. Meregalli, Team Director Yamaha, ha chiarito: "I sensori non c'erano, la penalità deriva dall'interpretazione di un commissario". Il pilota ha promesso battaglia: "Spingerò al massimo, se si dovrà spingere qualcuno fuori lo farò".

Martín, doppia frattura: sarà operato Ducati Pramac Caduta per Martín, fratture a malleolo e metacarpo Assente oggi Jorge Martín: a 4 minuti dal termine delle terze prove libere è scivolato alla curva 7. Jorge è rotolato addosso alla sua stessa moto, trovandosi nella traiettoria della Ducati in corsa sulla ghiaia. Oltre a un trauma cranico, lo spagnolo del team Pramac ha subito una frattura al malleolo destro e al pollice della mano destra, dovrà essere operato.