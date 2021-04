Aprilia All Stars in memoria di Fausto Gresini

A Misano si è concluso il weekend targato Aprilia All Stars, dedicato a Fausto Gresini. Diversi piloti professionisti e non hanno provato i modelli Aprilia. In pista anche Guido Meda e Mauro Sanchini, che vi racconteranno l'emozione di guidare una MotoGP in uno speciale in programmazione sul canale 208. Intanto abbiamo fatto il punto sui temi 'caldi' della stagione con Aleix Espargaró e Massimo Rivola, che hanno svelato anche alcuni retroscena su Dovizioso...

Due giorni intensi a Misano sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, con l'Aprilia All stars, un'occasione per motociclisti professionisti e amatori di provare i modelli della casa di Noale, dalla 125 alla MotoGP. Presenti grandi piloti, del presente e del passato: Aleix Espargaró, Loris Capirossi, Max Biaggi, Lorenzo Savadori, Tommy Marcon e molti altri. Anche Andrea Iannone è sceso in pista con il suo ex team. Il tracciato di Misano si è riempito di verde, bianco e rosso, con i piloti, capitanati da Espargaró, a disegnare la bandiera italiana come le Frecce Tricolori, nel giorno della Festa della Liberazione.

Il momento più toccante è stato il minuto di silenzio dedicato a Fausto Gresini, alla presenza del presidente del Gruppo Piaggio Roberto Colaninno. Poi si sono accesi i motori. In sella ai bolidi della classe maggiore anche Guido Meda e Mauro Sanchini: un'esperienza incredibile che vi racconteremo in uno speciale in programmazione sul canale 208.