Da Jerez a Jerez, Marquez adesso vuole il podio

Dopo aver sorpreso tutti nella gara di rientro a Portimao (chiusa al 7° posto), lo spagnolo adesso sogna di salire nuovamente sul podio nel prossimo GP a Jerez (in programma dal 30 aprile al 2 maggio). Sarà un altro weekend speciale per il pilota della Honda: su questo circuito, infatti, Marquez subì la frattura dell'omero del braccio destro che lo ha costretto a saltare tutta la stagione 2020

Le scommesse sono già aperte. Riuscirà Marc Marquez a tornare sul podio nel prossimo Gran Premio di Jerez, quello che l’ha visto trionfare per l’ultima volta nel 2019, prima dell’incidente del 2020? In Portogallo Marquez ha sorpreso tutti: stringendo i denti, certo, ma dimostrando di aver conservato intatta tutta la sua classe e soprattutto la sua determinazione dopo nove mesi lontano dalle corse. Nulla è impossibile a un talento del suo livello, che sta lavorando con i medici e il suo staff per ritrovare la condizione necessaria. Un percorso che andrà di pari passo con il suo ritorno in sella e il recupero degli automatismi in gara. Progressi che potranno essere valutati fin dal prossimo weekend.

Aprendo un altro interessante capitolo: Marquez potrebbe lottare per il titolo? Lui si schermisce, sottolineando innanzitutto l’importanza di un pieno recupero della forma agonistica. Ma la domanda resta valida, perché Marc oggi ha un ritardo di 53 punti dal leader Quartararo e l’anno scorso Joan Mir che ne accusava 48 dallo stesso francese colmò tutto lo svantaggio e vinse il Mondiale, con meno gare a disposizione di quelle che avrebbe Marquez davanti quest’anno. E almeno una cosa è certa, Marc ci proverà con tutte le sue forze.