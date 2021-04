Marc Marquez si avvicina fiducioso al GP in programma domenica prossima a Jerez, pista sulla quale ha sempre centrato il podio nella classe regina: "Sto lavorando per recuperare, l'obiettivo è quello di migliorare ancora passo dopo passo". La Honda intanto definisce come "sforzo eroico" quello dell'otto volte campione del mondo a Portimao. Il GP di Spagna in diretta su Sky Sport

Marc Marquez sogna il podio a Jerez, circuito in cui è sempre salito su uno dei tre gradini in passato nella classe regina (con tre vittorie). E' quanto sottolinea la Honda in vista del prossimo GP, terza prova del Mondiale del 2021, che si correrà appunto a Jerez domenica 2 maggio (diretta Sky Sport). Il ritorno del pluricampione del mondo ha galvanizzato l'ambiente della scuderia nipponica. Marquez, afferma la casa giapponese, "ha fatto uno sforzo da eroe per arrivare al settimo posto in Portogallo" nella gara che ha segnato il suo ritorno in pista dopo ben nove mesi di stop. "A Portimao ha dimostrato di non aver perso nulla del suo stile aggressivo, lottando anche per la leadership della gara nei primi giri. L'otto volte campione del mondo è pronto per un altro round impegnativo e le sue condizioni fisiche continuano a migliorare. Mentre l'omero destro precedentemente rotto non ha avuto problemi nell'uscita precedente, Marquez continua a lavorare in palestra per migliorare la sua forma fisica generale in gara".