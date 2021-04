Accordo quinquennale per la partecipazione di Aprilia alla MotoGP fino al 2026. Dal prossimo anno schiererà in pista le RS-GP ufficiali e sarà quindi presente come team factory. In questo fine settimana il Motomondiale è in Spagna: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

