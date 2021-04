Questa sera su Sky Sport MotoGP uno speciale alla scoperta della straordinaria realtà industriale tutta italiana, ricca di passione e tecnologia, che mostra come vengano prodotti e testati i sistemi frenanti montati sulle vetture di F1 e MotoGP e come questa tecnologia aiuti nello sviluppo di prodotti per veicoli da strada. Questa settimana MotoGP in Spagna, F1 in Portogallo, entrambe live su Sky

MOTOGP, LIBERE LIVE - GUIDA TV MOTOGP - GUIDA TV F1