Il circuito ceco di Most entra nel calendario 2021 della Superbike. Rinviata al 2022 la tappa australia, a causa dell'emergenza coronavirus: ecco l'intero programma previsto. Su Sky potrete seguire live le imprese delle 3 class, in pista dal 23 maggio

Novità sul Mondiale di Superbike al via dal 21 al 23 maggio in Spagna, al MotorLand di Aragon: FIM, Dorna e l'Autodromo di Most (Repubblica Ceca) hanno annunciato di avere raggiunto un accordo di 5 anni che prevede l'inserimento della pista nel calendario. Il primo evento si terrà già nel 2021, dal 6 all'8 agosto, sarà la sesta tappa della stagione. A Most scenderanno in pista le tre classi delle moto derivate di serie, quindi Superbike, Supersport e Supersport 300. Le tappe in programma attualmente sono 13, è solo una quella italiana: si tratta del circuito di Misano, che ospiterà dall'11 al 13 giugno il Mondiale di Superbike.