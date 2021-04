VR46 in MotoGP dal 2022 al 2026, Valentino: "Pilota del mio team? Non lo escludiamo del tutto, ma è difficile. Riguardo le moto dobbiamo ancora fare chiarezza, abbiamo diverse opzioni tra cui Yamaha, Aprilia, Ducati, per ora siamo un po' aperti a tutto". Questo weekend il GP di Spagna: gara domenica live su Sky Sport MotoGP

VR46 in MotoGP: mercoledì è stato annunciato l'accordo di 4 anni, dal 2022 al campionato 2026, ARAMCO Racing Team VR46 in pista anche con il supporto di altri sponsor del panorama mondiale. Il tema è uno dei principali a Jerez, nella settimana del GP di Spagna. Valentino ne ha parlato con Sandro Donato Grosso: "Siamo contenti di aver potuto dare l'annuncio, è un bel progetto. Abbiamo un partner forte che ha un grande coinvolgimento nello sport tra calcio e F1: per noi avere un marchio così è importante. Siamo andati avanti passo dopo passo, entrare in MotoGP è come la chiusura del cerchio iniziato 10 anni fa". Riguardo il proprio futuro Valentino spiega: "Io sono prima di tutto un pilota. Deciderò in questa stagione cosa fare l'anno prossimo e dipenderà dai risultati. È difficile ma non impossibile che io corra nel mio team, non lo escludo del tutto. In ogni caso quello che farà la differenza sarà solo l'essere competitivo".