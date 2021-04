Testa a testa Lowes-Gardner nel venerdì di Jerez, la spunta il britannico in 1:41.515. Bezzecchi si insidia tra loro al mattimo, nel pomeriggio Dixon lo spinge al 4° posto. Di Giannantonio 8°, in crescita rispetto agli ultimi gp. Gli orari delle gare, live domenica su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11.00, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14.00. Live alle 11 anche la prima gara stagionale di MotoE. Non solo le due ruote: F1 in Portogallo, gara domenica alle 16 live su Sky Sport F1

Visto dopo il primo giorno di prove libere il Gran Premio di Moto2 sembra destinato a un altro confronto tra Lowes e Gardner , separati da poco più di un decimo (con l'inglese davanti) e costantemente veloci in entrambi i turni. Ma c'è l'incognita Bezzecchi da considerare , capace d'infilarsi tra i due al mattino e un po' meno efficace al pomeriggio, dove però ha passato parecchio tempo al box nel finale. Il romagnolo ha trovato in fretta il ritmo, è apparso sereno e fiducioso e sembra avere buone carte da giocare in questo weekend. In classifica è quarto dopo una partenza non proprio esaltante (a un passo dal podio in tutte due le gare del Qatar, sesto in Portogallo) potrebbe cominciare la sua rincorsa al vertice proprio in Spagna .

Di Giannantonio migliora

Un obiettivo che ha in mente anche Fabio Di Giannantonio, più in forma rispetto alle due precedenti uscite dopo il podio della prima gara in Qatar. Come il connazionale Fabio è stato più veloce al mattino che al pomeriggio e ha chiuso il venerdì all'ottavo posto. Due posizioni dietro al sorprendente Raul Fernandez (il rookie spagnolo arriva sull'onda della vittoria in Portogallo e insidia da vicino il primato di Lowes in campionato). Gli altri italiani sono tutti più indietro: decimo Bulega, che in gara dovrà scontare un long run penalty per aver causato l’incidente in Portogallo in cui è rimasto coinvolto proprio Di Giannantonio; quattordicesimo Manzi (davanti a Canet, secondo in gara a Portimao); ventesimo Baldassarri; ventiquattresimo Dalla Porta, una posizione davanti a Vietti molto indietro per i suoi standard. Chiudono il gruppo Corsi (ventiseiesimo), Arbolino (ventinovesimo) e Marcon, wild card targata MV, penultimo.