Italiani protagonisti in Moto3 a Jerez: alle spalle di Rodrigo (1:45.651) la coppia Antonelli-Fenati. Suzuki in difficoltà, ottavo Acosta. Gli orari delle gare, live domenica su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11.00, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14.00. Live alle 11 anche la prima gara stagionale di MotoE. Non solo le due ruote: F1 in Portogallo, gara domenica alle 16 live su Sky Sport F1

1° Rodrigo, bene gli italiani

Davanti a tutti si è piazzato così Gabriel Rodrigo, ma subito alle sue spalle ci sono Antonelli e Fenati. Il romagnolo ha iniziato col piede giusto, veloce sul passo quanto sul giro secco, tanto da rimediare a una caduta a metà del secondo turno poteva comprometterne il risultato di giornata. Chi sembra tradire le attese è invece Tatsuki Suzuki, memore delle due pole position consecutive e della vittoria dello scorso luglio su questo circuito. Ma il giapponese che ha ritrovato la forma fisica, dopo aver patito il Covid quest'inverno (ha dovuto rinunciare ai test invernali per curarsi) non ha ancora ritrovato il ritmo in pista. E per ora è fuori dalla top 13 (quelli virtualmente ammessi alla Q2 di sabato), anche se per un soffio. Il venerdì non dà mai indicazioni definitive e sabato il meteo favorevole potrebbe rimettere tutto in discussione. Nel qual caso potremmo assistere alla rimonta del pilota di Simoncelli e magari anche a un ulteriore passo avanti di Andrea Migno, settimo al temine dei primi due turni di libere. Andrea è in forma, quinto in classifica, alla caccia di un definitivo rilancio in Moto3.