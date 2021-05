Al termine della terza sessione di prove, in testa alla combinata c'è Nakagami con 1:36.985. Seconda posizione per Quartararo, terzo posto per Bradl. Bagnaia, che venerdì aveva chiuso davanti a tutti, è 8° dopo le Libere 3. Il miglior italiano è Morbidelli 7°. Fuori dal Q2 gli altri italiani. Brutta caduta per Marquez alla curva 7, nella stessa pista dove si era infortunato il 19 luglio 2020: moto distrutta, il pilota sta bene. Qualifiche alle 14:10 su Sky Sport MotoGP

JEREZ, QUALIFICHE LIVE - LA CADUTA DI MARQUEZ