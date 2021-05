Tema della sicurezza in primo piano a Jerez, dopo la caduta di Marc Marquez nelle terze prove libere. Luca Marini ne ha parlato al termine delle qualifiche (chiuse con il 18° tempo con la sua Ducati del team Sky VR46 Avintia): "Inutile sperare che non succeda mai nulla...prima o poi qualcosa succede, per cui è sempre meglio agire prima. Marquez è stato fortunato a non avere una collisione con la moto, se in quel punto finisci contro le barriere e la moto ti viene addosso non è bello…Le MotoGP oggi vanno molto, molto più forte rispetto al passato, tra una curva e l'altra arrivi più veloce, bisognerebbe adattare tutti i circuiti anno dopo anno, compresi quelli come questo di Jerez vecchio stile". "In Safety Commission ne abbiamo parlato, per il prossimo anno modificheranno le vie di fuga 1 e 5 e l'anno successivo altre due curve", ha spiegato Marini a Sandro Donato Grosso.