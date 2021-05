Morbidelli chiude al 3° posto il GP di Spagna: "Come una vittoria dopo un weekend fantastico, in cui abbiamo svolto un lavoro impeccabile. Quest'anno è ancora più difficile salire sul podio, quindi riuscirci è una grande soddisfazione"

"Lavoro impeccabile"

La svolta

Morbidelli: "Nel 2022 avrò una moto ufficiale"

Morbidelli ringrazia tutto il team: "Il weekend è stato davvero fantastico, abbiamo lavorato in maniera impeccabile, anche questa mattina Ramon Forcada ha fatto una piccola modifica che mi permesso di fare un ulteriore passo avanti trovando ancora più feeling con la moto". A proposito di moto, sul tema M1 ufficiale Morbidelli (che nei giorni aveva dichiarato di considerare un'ingiustizia sportiva il fatto di non avere una moto ufficiale) aggiunge: "Ho parlato con Jarvis, ci siamo confrontati, gli ho spiegato quello che provo, siamo arrivati alla conclusione che sia solo questione di sfortuna se ora non ho la moto ufficiale. Spero che la sorte in futuro mi restituisca quello che mi ha tolto".