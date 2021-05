Domenica da brividi a Jerez per Fabio Di Giannantonio, che stravince la sua prima gara in Moto2 e lo fa sotto lo sguardo di Luca Gresini, il figlio di Fausto, presente per la prima volta nel paddock per seguire da vicino il lavoro della squadra. Sul podio il pilota romano indica il cielo, dedicando il trionfo al suo manager dopo una gara magistrale. "Ho fatto un garone, mi do 10 - le parole di Diggia, davvero incontenibile - una partenza da paura, ho iniziato a martellare con un passo incredibile, mostruso. Non mi aspettavo di girare così forte, ma mi veniva tutto facile. Prima vittoria in Moto2, fantastico! Quante emozioni: lacrime, sorrisi, Fausto, tutto bellissimo".

La crescita rispetto al 2020 è stata esponenziale. "L'anno scorso facevo un po' più fatica, dovevo guidare spesso al limite. Invece con questa moto posso andare molto sciolto, abbiamo risolto alcuni problemi, trovato la costanza, e siamo lì davanti. Da adesso in poi sarà un 10 perenne...". Fabio ora non si nasconde: "La classifica? Secondo me quelli da battere siamo i 5 di oggi, che la giochiamo noi. Io, Bezzecchi, Gardner, Raul Fernandez e Lowes. C'è tanta carica e voglia di fare bene, il campionato è ancora lungo".