Domenica da brividi a Jerez: Fabio Di Giannantonio (team Federal Oil Gresini) vince la sua prima gara in Moto2 sotto lo sguardo di Luca Gresini, il figlio di Fausto, presente per la prima volta nel paddock per seguire da vicino il lavoro della squadra. Secondo posto per Bezzecchi (Sky Racing Team VR46). In Moto3 successo di Acosta, 2° Fenati e 4° Migno. Alle 14 spazio alla gara della MotoGP, da non perdere anche la MotoE alle 15:30

JEREZ, LA GARA DELLA MOTOGP LIVE