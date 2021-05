La Ducati sarebbe disposta a schierare 8 moto in pista come fatto capire dal direttore sportivo Paolo Ciabatti: "Sono tante, ma lo abbiamo fatto nel passato e quindi, se ci sarà l'opportunità, la valuteremo. Approfondiremo con Gresini e VR46 ". Nulla di definito, ma l'ipotesi è quella di 2 moto per ciascun team (Pramac, VR46 e Team Gresini)

