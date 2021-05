Il pilota francese della Yamaha non ha affrontato la giornata di test di Jerez: il Diablo è tornato in Francia per sottoporsi a un controllo dopo i problemi avuti nel GP di Spagna al braccio destro. In serata sui social gioca con il soprannome di Valentino: "Il dottore ha detto che ci vediamo a Le Mans, sarò più forte di prima" è il testo che accompagna la foto in cui appare al fianco del "Dottor" Rossi QUARTARARO, SOSPETTA SINDROME COMPARTIMENTALE Condividi:

Cambio di programma per Fabio Quartararo: a causa dei problemi di sindrome compartimentale al braccio destro che lo hanno fatto crollare nel GP di Spagna intorno al 16° giro, il pilota francese ha deciso di volare in Francia per sottoporsi a un controllo medico, rinunciando al lunedì di test di Jerez. I medici hanno constatto che il braccio è in condizioni decisamente migliori rispetto a quanto si temesse, anche se il pilota francese potrebbe sottoporsi a un piccolo intervento per risolvere il problema. Non è compromessa la presenza di Quartararo nel prossimo Gp a Le Mans.

L'appuntamento di Le Mans Dai canali social della Yamaha a quelli del pilota: in serata Quartararo pubblica un post in cui appare sorridente al fianco di Rossi. Scherzando con il soprannome di Valentino, "The Doctor", il Diablo scrive: "Il dottore ha detto che ci vediamo a Le Mans, tornerò più forte di prima". Il GP di Francia, prossima tappa in calendario, è in programma nel weekend del 15-16 maggio a Le Mans (live su Sky Sport MotoGP, canale 208).