Valentino risponde alle dichiarazioni di Morbidelli, che aveva confessato di essere rimasto molto colpito dall'ingresso della squadra VR46 in MotoGP a partite dalla stagione 2022: "Ci piacerebbe moltissimo avere Franco nel nostro team, perché penso che sia uno dei piloti più forti. Però bisogna vedere tante cose, dobbiamo capire ad esempio che moto useremo. Inoltre credo che Franco si trovi molto bene nel team Petronas, quindi non so neanche se sarebbe disposto a venire"

Le dichiarazioni rilasciate da Morbidelli al microfono di Antonio Boselli hanno scatenato le fantasie dei tifosi. Il pilota Petronas ha dichiarato: "La VR46 è entrata in maniera poderosa in MotoGP, ha smosso tutti gli animi del paddock, compreso il mio". Franco potrebbe quindi approdare nel team di Rossi nella prossima stagione? Sappiano che il pilota italo-brasiliano e Valentino sono molto amici. Quest'anno condividono anche il box Petronas. Ma lo stesso Morbidelli chiarisce subito: "Per me la cosa più importante è rispettare il mio contratto con Petronas e continuare il mio percorso con loro". Staremo a vedere, anche perché Franco avrà una moto ufficiale nel 2022, condizione che potrebbe risultare decisiva per il suo futuro.

"Morbidelli è tra i più forti in MotoGP" petronas Morbidelli: "La VR46 ha smosso tutti, anche me" Queste dichiarazioni non sono sfuggite a Valentino Rossi, che nel giovedì che apre la settimana del GP di Francia ha commentato così le parole dell’amico e compagno di box in Petronas: "Ci piacerebbe moltissimo avere Franco nel nostro team, perché penso che Morbidelli sia uno dei piloti più forti in MotoGP. Però bisogna vedere tante cose, dobbiamo capire ad esempio che moto useremo. Inoltre credo che Franco si trovi molto bene nel team Petronas, quindi non so neanche se sarebbe disposto a venire nella squadra VR46".