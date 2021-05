Morbidelli: "La VR46 ha smosso gli animi". LIVE

Il quinto appuntamento del Motomondiale si apre con le parole dei piloti: la conferenza stampa di Le Mans è fissata per le 17. Nell'intervista rilasciata ad Antonio Boselli, Franco Morbidelli ha parlato del suo futuro: "L'ingresso di VR46 ha smosso gli animi in MotoGP e tra questi anche il mio. Tuttavia voglio rispettare il mio contratto con Petronas". La gara domenica alle 14: il GP Francia è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

GUIDA TV