Venerdì complicato a Le Mans per il leader del Mondiale: durante le Libere 2 Bagnaia cade alla curva 3, si rialza senza conseguenze, ma non riesce ad andare oltre il 12° posto al termine della giornata. Un risultato che complica il weekend del pilota Ducati, dato che sabato mattina è prevista pioggia: in caso di maltempo, rientrare nella top 10 sarebbe molto complicato per Pecco, che sarebbe così costretto a passare dal Q1

GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE