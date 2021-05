A causa delle limitazioni per il covid è stato cancellato per il secondo anno di fila il Gp di Finlandia, previsto per l'11 luglio: al suo posto una gara in più a Red Bull Ring, nel weekend dal 6 all'8 agosto

È arrivata una nuova variazione nel calendario della MotoGP, che cambierà il calendario sia geograficamente che nelle date. A causa delle limitazioni per il covid è stato cancellato per il secondo anno di fila il GP di Finlandia, previsto per l'11 luglio. Dunque la sosta estiva comincerà in anticipo, dopo il GP di Assen del 27 giugno, e si tornerà in pista una settimana prima rispetto alla precedente pianificazione, nel weekend del 6-7-8 agosto con una gara in più in Austria. Il Red Bull Ring, come già avvenuto nel 2020, ospiterà quindi due weekend da corsa, con i Gp d'Austria e di Stiria. La Finlandia invece rientrerà nel 2022, e vi si correrà, grazie a un nuovo accordo con Dorna, fino al 2026.