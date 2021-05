Dal primo giugno tre regioni in zona bianca

Portogallo, anche l'ultima giornata senza pubblico

Le partite dell'ultima giornata del campionato di calcio portoghese, mercoledì 19 maggio, si svolgeranno ancora senza pubblico, ha annunciato la Lega, ritenendo "impossibile" organizzarle in condizioni sanitarie sicure, dato il contesto della pandemia di Covid-19. La scorsa settimana la Lega calcio aveva anticipato che la 34^ e ultima giornata si sarebbe svolta con il pubblico negli stadi, entro un limite fissato al 10% della capienza. Ma per mancanza di istruzioni da parte delle autorità sanitarie, "è impossibile preparare" questo ritorno alla sicurezza dei cittadini in così poco tempo, ha deplorato la Lega in un comunicato. L'accesso agli stadi doveva essere riservato esclusivamente ai tifosi delle società che giocano in casa, con test negativo. Un criterio che costituisce "una violazione della lealtà sportiva e della correttezza tra i concorrenti", ha spiegato la Lega. Il 29 maggio, migliaia di tifosi britannici sono attesi a Porto per assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, dopo che l'incontro originariamente previsto a Istanbul è stato trasferito in Portogallo.