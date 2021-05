Due cadute, entrambe alla curva 3, entrambe nel secondo turno di libere: venerdì no per Aleix Espargaró. Il pilota dell'Aprilia scivola la prima volta dopo 8 minuti, la seconda a 27 dal termine: l'anteriore non entra in bene in temperatura e Aleix alla staccata finisce a terra. Fortunatamente tutto ok, si rialza e grazie a uno straordinario lavoro al box riesce a tornare in pista risalendo dall'ultimo al 14° posto. Gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP

