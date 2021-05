Il pilota della Ducati è in testa al Mondiale con due punti di vantaggio su Quartararo, ma a Le Mans rischia di avere un avversario in più: Pecco dovrà vedersela, oltre che con i rivali, probabilmente anche con l’asfalto bagnato dovuto alla pioggia. Le Ducati però hanno sempre avuto un buon grip meccanico in condizioni umide e l'unica vittoria di Borgo Panigale a Le Mans è arrivata l'anno scorso, proprio sul bagnato con Petrucci

Le Mans è il quinto appuntamento della stagione e Bagnaia ci arriva da leader del campionato con 66 punti, 2 in più rispetto a Fabio Quartararo. Più lontani gli altri inseguitori, con Vinales, Mir e Zarco rispettivamente staccati di 16, 17 e 18 lunghezze.

Dal Qatar in poi la testa della classifica è sempre cambiata, e in Francia Pecco dovrà vedersela, oltre che con i rivali, probabilmente anche con un meteo avverso. Le Ducati però hanno sempre avuto un buon grip meccanico in condizioni di pioggia e l'unica vittoria di Borgo Panigale a Le Mans è arrivata l'anno scorso, proprio sul bagnato con Petrucci.

Yamaha invece è a digiuno di successi da 4 anni, prima dei quali però erano arrivate 7 vittorie in 10 edizioni: 5 primi posti per Lorenzo, mentre Valentino in totale conta 3 successi e 13 podi sul circuito Bugatti.

Per i piloti di casa il Gran Premio di Francia è davvero un tabù: l'unico successo in top class risale a 67 anni fa, Quartararo non è mai arrivato in top five in nessuna delle tre categorie e Zarco conta appena 2 podi in 13 anni.