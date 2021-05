Morbidelli: "Sono state prove molto agitate"

Franco Morbidelli è stato il più veloce tra gli italiani nelle prove libere del GP di Francia, sulla pista di Le Mans, autore del 5° tempo con 1:32.279. "Ho fatto fatica a capire bene il comportamento della moto - ha spiegato il pilota della Petronas - perché è stato un turno molto agitato, nel quale non ho potuto fare molti giri di fila e non ho potuto apprezzare in pieno il feeling che la moto mi dava. Ma comunque si può dire che sono veloce, perché sono riuscito a fare un buon crono con la morbida. Nel complesso, è stata una giornata positiva, era importante essere nella top ten. Sono contento". Un venerdì a due facce: dopo la pioggia nelle FP1, secondo turno sull'asciutto. "Per quello che ho visto oggi - ammette Morbidelli - sarei sicuramente più contento qualora non dovesse piovere".