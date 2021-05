Il primo estratto dell'intervista esclusiva realizzata da Antonio Boselli a Marc Marquez. La versione integrale andrà in onda su Sky nella settimana del GP d'Italia: "Penso che rivedremo il vero Marquez, altrimenti non sarei qui. Se volevo semplicemente guidare una moto, lo avrei fatto a casa. Sono qui perché mi piace lottare per vincere. Correre per arrivare in top ten non ha senso per me. Adesso mi manca la giusta forza, faccio fatica e sento ancora dolore: dopo la pausa estiva inizierò a guidare come voglio io"