Moto2: pole di Raul Fernandez, 2° Bezzecchi

Lo spagnolo Raul Fernandez in pole position a Le Mans, 2° Bezzecchi dello Sky Racing Team VR46. Buon 9° posto in griglia per Manzi, che partirà davanti a Lowes, più indietro Di Giannantonio (15°). La gara della Moto2 domenica alle 12.20 su Sky Sport MotoGP

Piove non piove, facce al cielo, sguardi carichi d’incertezza. Minuti di tensione in pit lane, qualcuno azzarda le slick, ma la pioggia aumenta e dalla girandola di cambi gomme improvvisi alla fine ne esce Raoul Fernadez con la pole position, bravo e anche fortunato a trovare la finestra buona per staccare il miglior tempo. Troppo facile commettere un errore in queste condizioni: cade subito Ogura e la sua moto resta in mezzo alla pista, attimi di panico mentre il cronometro scorre inesorabile. Cade anche Bulega e le bandiere gialle rischiano di compromettere i tentativi di pole. Marco Bezzecchi sembrava in difficoltà, ma il romagnolo ha mantenuto la calma, trovando la freddezza necessaria per prendersi un importantissimo secondo tempo. "E’ stata davvero dura - ha raccontato il pilota dello Sky Racing Team VR46 - perché eravamo tutti molto nervosi a causa di questa incertezza. Per fortuna al box mi hanno tenuto tranquillo e li ringrazio anche per la reattività nel cambio gomme. Poi ho dato la vita, omi stendo o faccio il tempo, speriamo che vada bene, mi sono detto".