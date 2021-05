Fa quasi più notizia la pole mancata da Pedro Acosta di quella rocambolesca strappata da Andrea Migno. Delude il fenomeno spagnolo ma è il primo colpo a vuoto di una stagione fin qui perfetta. Entusiasma invece il romagnolo del team Sniper che sbaraglia le qualifiche di Le Mans con un azzardo, questo si, da vero fenomeno. Qualifica partita con una scelta iniziale molto rischiosa. Antonelli e Rossi cadono al primo giro nel tentativo di sfruttare un’apparente finestra di pista asciutta con le gomme lisce. Ma la pioggia aumenta e il ritmo forzato tradisce Rossi che in staccata finisce addosso al connazionale. Qualifica interrotta per loro costretti a tornare al box per sistemare la moto, mentre altri piloti rientrano per montare le gomme da bagnato. La tensione è palpabile, il meteo pazzo disorienta, la pista è un misto di asciutto e bagnato. Qualcuno come Migno, insiste con gli pneumatici slick. E’ un'altalena di tempi, al comando si alternano il romagnolo, McPhee e Masia che si ferma al secondo posto, momentaneo. Davanti resta lui, il mago di Le Mans che all’ultimo giro scalza dalla prima casella anche Riccardo Rossi che nel frattempo si era piazzato davanti a tutti insistendo a sua volta con lo pneumatico da asciutto.