Bagnaia parte 16°: "Ho scelto la gomma sbagliata"

Sabato complicato per il leader del Mondiale, che partirà 16° nel GP di Francia: "Nelle Libere 4 abbiamo deciso di usare la gomma del venerdì, che non era molto prestazionale. In qualifica abbiamo provato a partire con le soft, ma non era la scelta giusta, quindi è andata di male in peggio. Mi aspetto una gara flag to flag, possiamo essere veloci sia sull’asciutto sia sul bagnato"

È il weekend fin qui più difficile della stagione per Bagnaia. Venerdì è rimasto fuori dalla top ten nella classifica combinata, sabato la situazione non è migliorata. Pecco non è riuscito a migliorare nelle Libere 3 a causa della pioggia caduta a Le Mans, che ha reso l’asfalto bagnato: impossibile in queste circostanze abbassare un tempo firmato in condizioni da asciutto. È andata forse anche peggio in qualifica: Bagnaia, costretto a passare dal Q1, non è riuscito ad accedere al Q2. Il risultato è che nel GP di Francia il leader del Mondiale scatterà 16°. Sarà una gara in rimonta per il pilota Ducati, che commenta così la sua giornata: "Nelle Libere 4 abbiamo deciso di usare la gomma del venerdì, che non era molto prestazionale. Purtroppo si è confermata poco prestazionale anche oggi. Sono riuscito comunque a fare un buon turno sul bagnato, ma non sono riuscito a ripetermi in Q1 nel pomeriggio. In qualifica abbiamo provato a partire con le soft, ma non era la scelta giusta, quindi è andata di male in peggio... Purtroppo non ho avuto il tempo di rientrare ed effettuare il cambio. Mi aspetto una gara flag to flag, possiamo essere veloci sia sull’asciutto sia sul bagnato: cercheremo di lottare come sempre per il miglior risultato possibile".