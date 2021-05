Il pilota Aprilia si qualifica per il Q2 in modo singolare: cade alla curva 14 nella parte iniziale del Q1, si rialza e corre a piedi verso il box. Dopo aver ripreso fiato per alcuni secondi, Lorenzo torna subito in pista e riesce a piazzare il miglior tempo della sessione (1:42.550). "Quella corsa è stata impegnativa, ero in affanno, ma ho dato il massimo". Savadori partirà 11° a Le Mans: è il miglior risultato della sua carriera in qualifica

GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE