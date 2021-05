Zaccone beffato all'ultima curva, vince Granado

Che delusione, povero Zac! Alessandro Zaccone, già vincitore a Jerez nella prima gara della stagione in Moto E, manca il bis a pochi metri dal traguardo di Le Mans. Fino all’ultima curva il romagnolo della Octo Pramac aveva pregustato il successo e il conseguente punteggio pieno in classifica. E invece la beffa si è incarnata sotto il casco e dentro la tuta di Eric Granado. Il brasiliano scattava dalla pole position ma in partenza, indolente come un adolescente sullo smartphone, si era fatto infilare da metà del gruppo, perdendo una mezza dozzina di posizioni. Poco male, in Moto-E il tempo per recuperare non manca. E infatti Granado ha iniziato la rimonta, mentre davanti si alternavano in testa Aegerter e Zaccone.



Un solo errore per Zac

L'italiano sembrava averne di più di tutti gli altri ma commetteva un unico, piccolo errore proprio all’ultima curva. Una sbavatura che Granado, che lo seguiva da vicino ormai da due giri, non gli perdonava, andando ad infilarlo con stile e alzando le braccia sul traguardo. Uno a uno, quindi, in questo Italia-Brasile a due ruote elettriche. Poi ci pensava la direzione di gara a retrocedere Zaccone dal secondo al terzo gradino del podio per una questione di limiti di pista oltrepassati nell’ultimo giro.