Bagnaia cerca la rimonta: gara di MotoGP alle 14

Dopo aver chiuso le qualifiche al 16° posto, Bagnaia ha bisogno di una rimonta importante a Le Mans per provare a mantenere la testa del Mondiale dall'assalto di Quartararo. Il francese parte dalla pole, sulla pista di casa, davanti a Vinales e Miller. Morbidelli punta al podio: il pilota Petronas scatta dalla 4^ casella, mentre Rossi è in 9^ posizione. Gli orari delle gare, tutte in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208): Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14, MotoE alle 15:30 LA GRIGLIA DI PARTENZA

È difficile capire quanto il fattore casa sia effettivamente determinante durante la pandemia, con i circuiti orfani del pubblico sugli spalti. Tuttavia, è un fatto concreto che i francesi vanno forte quando corrono in patria: Zarco è stato il migliore a Le Mans al termine delle prove libere del venerdì, mentre nelle qualifiche del sabato il più veloce è stato Fabio Quartararo in 1:32.600. Alle spalle del Diablo, ad appena 81 millesimi di distanza, troviamo il compagno di box Maverick Vinales. Le Yamaha ufficiali sono quindi veloci su questo tracciato, nonostante le complesse condizioni climatiche: il meteo è cambiato continuamente durante il sabato, con un’alternanza di pioggia e cielo parzialmente nuvoloso che ha creato non pochi problemi ai piloti. Entrare in pista con un assetto da asciutto, con il pericolo concreto che durante la sessione possa iniziare a piovere, rischia di non dare punti di riferimento e creare qualche problema riguardo alla strategia da adottare in gara. Chi invece si troverà sicuramente bene in caso di pioggia è Jack Miller. Il pilota australiano, 3° in griglia a Le Mans, è un esperto della guida sul bagnato e spera in una gara su asfalto umido.

Bene Morbidelli e Rossi, Bagnaia cerca la svolta vedi anche Morbidelli a terra dopo il cambio moto. FOTO-VIDEO Il migliore italiano nelle qualifiche è stato Morbidelli, che con il suo quarto tempo cancella un sabato quantomeno rocambolesco. Al termine delle Libere 3, infatti, il pilota Petronas ha subito una distorsione al ginocchio sinistro durante le prove di flag to flag. Nel momento in cui ha appoggiato il piede per terra, ha sentito una fitta al ginocchio, crollando addosso alla sua Yamaha. Dopo i controlli al centro medico, Franco è tornato regolarmente in pista, dimostrando di poter essere comunque competitivo. La Petronas piazza in top ten anche Rossi, che in gara scatterà dalla 9^ casella: un altro passo avanti nella crescita del rapporto tra Valentino e il suo nuovo team, dopo i segnali incoraggianti arrivati dai test di Jerez. Chi invece proverà a dimenticare rapidamente le qualifiche è Bagnaia: dopo gli errori commessi venerdì con le gomme, Pecco si è ripetuto anche sabato, sbagliando la scelto dello pneumatico per sua stessa ammissione. Scatterà dalla 16^ casella, sarà costretto a una gara in rimonta: con Quartararo in pole, Pecco rischia di perdere la testa del Mondiale.

Dopo il GP di Francia, spazio al Mugello approfondimento Mugello, il GP d'Italia si svolgerà a porte chiuse Tutta la domenica del GP di Francia è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), sul web aggiornamenti in tempo reale con il live-blog di skysport.it. Gli orari delle gare: si parte con la Moto3 alle 11, si prosegue con la Moto2 alle 12:20, la MotoGP scatta alle 14, la giornata si chiude con la MotoE alle 15:30. Dopo il GP di Francia, ci sarà una settimana di pausa per il Motomondiale. A seguire, uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il GP d’Italia, che si svolgerà al Mugello dal 28 al 30 maggio (in diretta tv su Sky Sport MotoGP).