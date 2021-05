I magnifici tre



Miller, Zarco e Bagnaia stanno facendo vivere alla Ducati il momento migliore della sua storia riguardo alle performance "collettive" del marchio. Perché se in passato ci furono i picchi del solo Stoner, o al massimo delle coppie Dovizioso-Lorenzo o Dovizioso-Petrucci, in questo caso le Ducati al vertice sono in tre. Per la prima volta nella storia infatti ci sono tre Ducati nei primi 4 posti nel mondiale: dietro al leader Quartararo, al secondo posto Bagnaia, al terzo Zarco e al quarto Miller.

Lo stesso terzetto è stato protagonista in gara: Miller vincitore, Zarco al secondo posto e Pecco quarto. In questo caso è la terza volta nella storia con tre Ducati nei primi 4. I precedenti sono Turchia 2007 (Stoner vincitore, Capirossi 3° e Barros 4°) e il GP di Francia di due anni fa (Dovizioso 2°, Petrucci 3°, Miller 4°).

Un’altra prima per Ducati in questo GP di Francia: non era mai successo che mettessero a segno doppiette in gare consecutive (Jerez-Le Mans).