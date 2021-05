Come successo nel 2020, anche nella stagione 2021 non si correrà in Finlandia. La gara, prevista per l'11 luglio, è stata cancellata a causa delle limitazioni per il covid. Sarà sostituita in calendario da un altro gran premio in Austria, a inizio agosto. La sosta estiva dunque anticipa al 27 gugno (post Assen) e termina un weekend prima. Ecco il nuovo calendario

