La certezza è che la Ducati prima del Gran Premio del Mugello annuncerà la line up dei piloti 2022 . Francesco Bagnaia e Jorge Martin hanno già un contratto firmato per il 2022, all'inizio di settimana prossima la casa di Borgo Panigale eserciterà la sua opzione e rinnoverà Jack Miller . Una decisione scontata dopo le due vittorie consecutive del pilota australiano. Nel corso del fine settimana poi, dovremmo avere l’annuncio del rinnovo anche per Johann Zarco , che ha convinto tutti con i suoi 3 podi nelle prime 5 gare; se poi non sarà settimana prossima, sarà poco dopo. Al Mugello la Pramac ufficializzerà il rinnovo con la Ducati per altri tre ann i, di fatto proseguendo una collaborazione proficua che si concretizzerà con la fornitura di due moto ufficiali come nelle ultime due stagioni.

La Ducati potrebbe non fermarsi qui, le trattative con la VR46 infatti sono in stadio avanzato . Sulla Gazzetta dello Sport l'accordo viene già dato per fatto, difficilmente ci saranno le firme prima del Mugello , più plausibile che succeda a Barcellona, anche perché le cose da definire sono ancora tante soprattutto per i piloti. Il punto fermo è senza dubbio Luca Marini , che potrà contare su una Ducati ufficiale, al suo fianco Marco Bezzecchi potrebbe essere promosso con una Gp21, con una line up tutta targata VR46 Academy. Se invece verrà confermato Enea Bastianini, che gode della fiducia incondizionata di Gigi Dall'Igna, saranno schierate due Ducati ufficiali.

Gresini vuole Ducati

Come avevamo anticipato a Jerez, la Ducati è però pronta a schierare ben 8 moto in griglia, come già successo in passato. La famiglia Gresini, che nel 2022 avrà un proprio team in MotoGP, ha intavolato una trattativa per avere le moto di Borgo Panigale anche se poi, di fatto, sarebbe il quarto team. Per i piloti, Fabio Di Giannantonio è stato scelto già a suo tempo da Fausto per la promozione in top class, al pilota italiano sarebbe assegnata una GP21. Non è esclusa l'ipotesi che Gresini alla fine scelga comunque l'Aprilia, che ha già presentato una proposta a delle cifre meno onerose dei concorrenti.

Yamaha aspetta...

Tutto questo sempre che Yamaha non voglia rilanciare per convincere il team di Valentino Rossi a sposare la casa con cui ha stretto un legame fortissimo in questi anni. Se non fosse così, la casa giapponese rinnoverà il contratto con Petronas che così nel 2022 assicurerebbe una M1 ufficiale a Franco Morbidelli.

Dovi tester Aprilia, per ora

Ancora incerto il destino di Andrea Dovizioso, che però sta definendo una serie di test con l'Aprilia. In programma infatti, al test già previsto del 23 e 24 giugno, sono state aggiunte altre due giornate di prove sulla pista romagnola il 20 e 21 luglio. Dovizioso per ora farà il tester, sul suo ritorno a tempo pieno non è stata ancora presa una decisione ma considerando il mercato in grande fermento, è presumibile che l'Aprilia non voglia aspettare troppo per evitare di rimanere senza alternative. In questo senso, la prima scelta sarebbe Enea Bastianini che se non trovasse posto in Ducati, sarebbe pronto a diventare pilota ufficiale dell'Aprilia.