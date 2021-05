Questo weekend sul circuito spagnolo di Aragon al via la Superbike con il primo round della stagione: facciamo il punto sulle cinque Case in pista in veste ufficiale. Tutto il Mondiale live su Sky Sport MotoGP (canale 208) VIDEO. SBK, SI COMINCIA AD ARAGON - BAYLISS, INCIDENTE IN BICICLETTA Condividi:

Kawasaki Jonathan Rea, 99 vittorie nel WSBK, si presenta ad Aragon a caccia della 100^ che non tarderà certamente ad arrivare. Il fenomeno nordirlandese ha ottenuto da Kawasaki, come richiesto, una nuova Ninja ZX-10RR, fresca di omologazione, con motore profondamente rivisto (alla ricerca dei cavalli che mancavano) e aerodinamica "new style" con carena "alata" e più protettiva. Dall'altra parte del box KRT by Provec confermato Alex Lowes che, dopo un inverno travagliato causa infortuni, nel 2021 punta con costanza al podio. Il supporto dell’inglese della "verdona" di Akashi sarà fondamentale anche per il mondiale costruttori.

Ducati Leggenda Ducati Bayliss, incidente in bici: vertebra fratturata In casa Ducati la caccia al titolo che manca dal 2011 con Carlo Checa non si è mai arrestata. In sella alla Panigale V4R, ulteriormente evoluta (nuovo forcellone e upgrade di elettronica) alla terza stagione di gare, troviamo il confermatissimo Scott Redding, vice campione del mondo al debutto nel 2020 con 5 vittorie e 9 podi (da rookie). L'inglese ha un solo obiettivo e non si nasconde, strappare dalle mani di Rea e della Kawasaki il Mondiale. Il box Aruba Ducati si completa con Michael Ruben Rinaldi, che ha chiuso alla grande la scorsa stagione vincendo gara 1 a Teruel. Il riminese, 25 anni, una delle grandi speranze italiane, si è meritato una delle due moto factory di Borgo Panigale.

Honda Honda Fireblade CBR1000 RR-R SP al secondo anno di sviluppo, Alvaro Bautista e Leon Haslam confermati, nuovo team manager, vecchia (e gradita) conoscenza della Superbike, Leon Camier. Questi gli ingredienti della casa di Tokio per tornare definitivamente al vertice del Mondiale SBK. La moto, dopo il debutto dello scorso anno, presenta un nuovo forcellone provato nei Test di Barcellona, a cui si aggiungono nuova sella e quindi ergonomia rivista, nuovi scarichi e un motore migliorato oltre ad un ulteriore passo avanti nell'acquisizione dati con l'applicazione di un sensore di coppia visto nel pre-season. La CBR sembra crescere nella direzione voluta dai piloti, ora l'obiettivo non è solo lottare per il podio, ma vincere.

Yamaha Razgatlioglu-Locatelli, questa la line up del team ufficiale Yamaha. Una coppia giovane e fortissima. Il turco, ex Kawasaki Puccetti, è chiamato alla conferma nel suo secondo anno nel top team di Iwata, mentre il campione del mondo uscente della Suportsport proverà a stare con i big della top class. Atteso in lotta per le posizioni che contano anche la terza punta Yamaha, l’americano Garrett Gerloff già molto competitivo nei test pre-season. La R1 non cambia nella sostanza, ma è stata ulteriormente affinata con nuova carena, evoluzione di motore e nuove pinze Brembo.