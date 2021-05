Prende il via ad Aragon la 35^ stagione del mondiale Superbike. 13 round, 39 gare, 23 piloti in griglia. Obiettivo di tutti: fermare Jonathan Rea impedendogli di conquistare il settimo titolo consecutivo. In pista anche SuperSport e SuperSport 300. Gara 1 e 2 SBK sabato e domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

SBK, TEAM FACTORY ALL'ATTACCO DEL MONDIALE