Assente dall'incidente del GP del Portogallo, Jorge Martín fissa l'obiettivo per il rientro: "Vorrei esserci, ma credo che sia difficile riuscire a correre il GP d'Italia, è più probabile che torni a Barcellona. Parlerò con i medici nei prossimi giorni". Intervistato da motogp.com, il pilota spagnolo della Pramac aggiunge: "Mi sento bene e tutto sta procecendo meglio, ma non sono ancora al 100% della forma. Guardare le gare dalla tv è difficile, vorresti essere anche tu in griglia, ma è così, devo continuare negli allenamenti e sperare di tornare presto in pista". In caso di assenza di Martín il team Pramac è pronto a schierare Michele Pirro, già iscritto al GP d'Italia come wild card (a Barcellona il GP di Catalunya sarà nel weekend del 5-6 giugno, quando Rabat, che ha sostituto Martín a Jerez e Le Mans, sarà impegnato a Estoril con la Superbike).