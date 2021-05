Tutto è pronto ad Aragon per l'inizio del Mondiale Superbike. Oltre ai factory team, da tenere d'occhio anche i team indipendenti, con grandi nomi al via: dalla Ducati con Davies e Rabat, alla Kawasaki con Cavalieri e Isaac Viñales, passando per la BMW con Folger e Laverty. Gara 1 della Superbike sabato 22 maggio alle 14, Gara 2 domenica 23 maggio alle 14, tutto su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Schieramento di altissimo livello quello degli Indipendent Team, la categoria lanciata con successo nel 2018 con l’obiettivo di dare maggior risalto alle squadre non ufficiali che beneficiano di una classifica dedicata. Tutte le case presenti nel WSBK considerano i rispettivi team indipendenti sempre più importanti per accelerare lo sviluppo delle moto e non solo. Ricordiamoci infatti che Kawasaki si è assicurata il Mondiale costruttori 2020 nell’ultimo round della stagione, con un punto di vantaggio su Ducati, grazie all’apporto di Xavi Fores e al team Puccetti.

Tutti i piloti in sella a una moto "satellite"

Sono 13 i piloti in sella a moto "satellite" molto vicine alle factory bikes. Per Ducati sono 3 le crew Indipendenti che schierano le Panigale V4R, garantendo una sella a nomi importanti: Chaz Davies che resta nel Mondiale WSBK grazie all’accordo con GoEleven, la new entry Tito Rabat che lascia la MotoGP per accasarsi con il Barni Racing Team e per finire il giovane rookie Axel Bassani con la squadra brianzola Motocorsa Racing. Kawasaki, oltre alle due moto ufficiali del KRT, porterà in pista altre quattro big bikes: le due del TPR Team Pedercini con Samuele Cavalieri e Loris Cresson, quella del team Orelac Racing per Isaac Viñales e quella del Puccetti Racing per Lucas Mahias. Yamaha, oltre a confermare il suo appoggio alla squadra italiana GRT con Gerloff e il rookie Nozane, punta sul rientro importante dello storico Alstare Team che porterà in pista la quinta YZF R1 affidata al francese Christophe Ponsson. In casa BMW, dopo il rientro in forma ufficiale avvenuto tre stagioni orsono, è giunto il momento di spingere al massimo sullo sviluppo della nuova M1000. Ecco quindi l’apertura ai team indipendenti Bonovo MGM Racing con Jonas Folger e RC Squadra Corse con Eugene Laverty. Per finire Honda con Leandro Mercado schierato dal MIE Racing Team.