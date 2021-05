Ultima giornata di test in Spagna prima della doppietta di gare del motomondiale in due settimane, Mugello e Barcellona. In pista ancora una volta i piloti Moto2 e Moto3, con tanti spunti interessanti e un doppio lavoro, in parte per trovare soluzioni di setting da proporre come base per il Mugello e le prossime gare, e in parte per essere già pronti con una base già sgrossata in vista di Barcellona.

Moto2, Roberts il più veloce

Moto2 velocissime, con Roberts che ha fatto il miglior tempo in 1’43.0, sotto il record di Marini dell'anno scorso. Segno che il nuovo layout di curva 10 è già stato digerito dai piloti, pronti ad affrontare la modifica del circuito che hanno imparato a conoscere nel martedì, per chi ha girato, e nel mercoledì di test. Italtrans si è peraltro concentrata principalmente sul far fare chilometri a Roberts su gomma usata, con run di quasi 40 giri. Questo perché a causa dello sfortunato avvio di stagione, il pilota statunitense aveva accumulato pochi dati in questa condizione. Quando poi ha fatto il time attack, Roberts è stato anche ostacolato in parte dalla presenza in pista delle Moto3, girando alla fine due decimi sopra il suo ideal time che sarebbe addirittura di 1’42.8. Alle sue spalle Marco Bezzecchi, che anche nel giovedì di prove ha girato con due moto diverse, facendo delle comparative e un long run che gli permetteranno di prendere una strada più chiara per le prossime gare della stagione. Stavolta Gardner ha chiuso quinto, alle spalle di Bendsneyder, mentre Raúl Fernández si è piazzato due posizioni dietro, dietro anche a Navarro e sopra l’1’44.

Tra gli italiani, Dalla Porta si è messo davanti a Beaubier, Baltus e Manzi, che non è sceso sotto il 45. Il team SpeedUp ha alternato alla guida i piloti che nel Cev Moto2 guidano le moto portate in pista dal team Ciatti ma fornite da Luca Boscoscuro. Aldeguer è stato più veloce di Alonso López di un secondo e quattro. Probabilmente sarà scelto per sostituire l’infortunato Yari Montella al Mugello.

Moto3, ottime notizie dal team Spiners

In Moto3 grande giornata per il team Snipers che ha lasciato Barcellona col sorriso. Andrea Migno e Filip Salac volevano concentrarsi sulla possibilità di staccare più profondo in vista della gara, ma senza sacrificare eccessivamente la percorrenza di curva, punto forte della Honda. Alla fine dei test hanno chiuso in terza e quarta posizione, ma hanno smesso di girare in anticipo, quando erano primo e secondo con Migno davanti, perché avevano già terminato il loro programma di lavoro con le idee chiare sulla strada da seguire per le prossime gare.

Alla fine in classifica sono stati battuti dal leader del Mondiale Pedro Acosta, che ha migliorato di 8 decimi il miglior riferimento della prima giornata chiudendo in 1’48.4, ma nella scia di Dennis Foggia e con temperatura della pista più bassa. E anche da Niccolò Antonelli, che ha lavorato con soddisfazione su setting con gomma nuova e usata. Tante prove di assetto, qualcosina ancora da migliorare ma fiducia in vista del Mugello per la Tigre del team Avintia.

Foggia, oltre a tirare Acosta, è abbastanza soddisfatto del lavoro fatto col team Leopard. Ha girato da solo in 49.0, e soprattutto è sceso in pista solo per una giornata, al pari del compagno Artigas. Buone indicazioni raccolte per riscattare le ultime due corse sfortunate. Un po’ staccati stavolta Romano Fenati, a mezzo secondo da Foggia, e Jaume Masiá (49.7).

Il Team Asia ha schierato in pista Matsuyama, già wild card a Le Mans, dopo essersi presentato al primo giorno con Mario Aji, pilota con esperienza nel Cev Moto3 e nella Rookies Cup. I due si giocano il posto per il Mugello, dove sarà assente Yuki Kunii per la frattura di una clavicola rimediata in Francia. Se la scelta si baserà esclusivamente sul miglior riferimento del cronometro, è scontato che ricada sull’indonesiano Aji, che è stato un secondo e due più veloce del giapponese e solo due decimi più lento del pilota titolare Andi Farid Izdihar nei due giorni.

Prossimo appuntamento al Mugello

Il motomondiale torna in pista venerdì prossimo in Toscana con le prove libere del GP del Mugello, poi, come detto, si partirà immediatamente proprio per Barcellona, dove molti piloti Moto2 e Moto3 avranno il vantaggio di aver girato in condizioni prevedibilmente simili a quelle che incontreranno nel weekend del 6 giugno.