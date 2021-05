È ufficiale: Jorge Martín (fuori dall'incidente delle Libere del GP del Portogallo) rimanda il rientro al GP di Catalunya (6 giugno). Al suo posto al Mugello, nel weekend del 28-30 maggio, ci sarà il collaudatore Ducati Michele Pirro. Il GP d'Italia sarà live in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Già giovedì lo stesso Jorge Martín aveva ammesso di considerare difficile il suo ritorno al Mugello ("Più probabile essere in pista a Barcellona"), ora è arrivata l'ufficialità: la riabilitazione dopo l'incidente di Portimao procede positivamente, ma dopo gli ultimi controlli i medici hanno sconsigliato al pilota spagnolo di affrontare il GP d'Italia. D'accordo con il team Ducati Pramac, Jorge ha deciso di saltare anche la tappa italiana del Motomondiale, posticipando il suo rientro in pista al GP di Catalunya. Al posto di Martín, dunque, sarà il collaudatore Ducati Michele Pirro a fare coppia con Johann Zarco nella gara del Mugello in programma il 30 maggio.