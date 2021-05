SpeedUp, Aldeguer al posto di Montella al Mugello

Dopo i test di Barcellona la notizia era attesa, e alla fine la scelta di Luca Boscoscuro è stata quella suggerita dai risultati dei due giorni in pista dopo Le Mans. Sarà Fermín Aldeguer il sostituto di Yari Montella, infortunato, al Mugello.

Aldeguer è l'attuale leader del Cev Moto2, dove si corre ancora con la configurazione pre 2019, con motore 4 cilindri Honda Cbr 600. È uno dei due piloti del campionato che usa una SpeedUp, quella del team Ciatti insieme al compagno Alonso López. López aveva avuto la sua chance in Francia, dove Aldeguer non poteva saltare in Moto2 perché impegnato con la MotoE. Il weekend non era andato benissimo, così Boscoscuro si era riservato di scegliere tra i suoi due talenti dopo i test di Barcellona, in cui Aldeguer è stato più veloce di López.



Un po' per quello, e un po' sicuramente per essere equo e dare una possibilità in un weekend di gara a entrambi i piloti, tenendo conto del fatto che López aveva corso in Francia, la scelta per il GP d'Italia è ricaduta su Aldeguer, che al Mugello "indosserà" un numero importante: il 54, quello di uno dei piloti che storicamente hanno meglio interpretato la pista nell'era moderna del motociclismo, il nostro commentatore Moto2 Mattia Pasini.