"Bentornato Marc!": giovedì Marquez in esclusiva

Qual è stato il momento più brutto?



"Ottobre e novembre. Sentivo che qualcosa non andava, la frattura si muoveva. Mangiavo a casa, prendevo la forchetta e il braccio si muoveva. Mi dicevo che qualcosa non andava, ho fatto tanti consulti ed esami ma apparentemente era tutto a posto. Così ho deciso di aspettare, sapendo che avrei perso l’inizio del mondiale ma è stata la scelta migliore".

Quando tornerai a guidare come vuoi tu?

"Io penso ottimisticamente che dopo la pausa estiva, in Austria, girerò come voglio io. Ora mi mancano forza e resistenza ma quando tutto si metterà a posto il mio stile di guida migliorerà e i tempi si abbasseranno".

Chi è il favorito per il Mondiale?

"Io penso che il campionato sarà tra Quartararo e Bagnaia. Bagnaia va forte, è costante e non ha la pressione di dover vincere il mondiale per forza, come Mir nel 2020".

Mir avrà problemi a confermarsi?

"Vincere è difficile ma confermarsi è di più. Quest’anno Quartararo, Bagnaia e Rins stanno andando più forte di lui. Mir sta facendo la strategia dell’anno scorso, provare a finire tute le gare, ma finendo tutte le gare, vinci il mondiale una volta, non tante volte".

È un peccato che Morbidelli non abbia una moto ufficiale?

"L'anno scorso è stata la prima Yamaha, se fossi la Yamaha gli darei tutto ufficiale. Morbidelli è un pilota factory, se non lo prenderà la Yamaha, lo prenderà la Suzuki, la Honda o la Ducati ma è un pilota factory".

Cosa ne pensi del fatto che Rossi continui a correre?

"Il suo approccio è ammirevole, dopo tutto quello che ha fatto, ha ancora voglia di correre ma abbiamo mentalità diverse. Quando non potrò più vincere e lottare per le vittorie, mi fermerò. Non sono fatto per correre per la 15^ posizione".