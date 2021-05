Ducati resta per i prossimi tre anni fornitore delle moto di Pramac Racing. Campinoti, ad Pramac: "Il meglio deve ancora venire". Ciabatti, direttore sportivo Ducati: "Insieme possiamo toglierci belle soddisfazioni, abbiamo già raggiunto risultati importanti". Intanto, questo weekend si corre al Mugello: GP domenica live alle 14 su Sky

Nel giorno riservato alle parole dei piloti, al Mugello è arrivato anche un importante annuncio: il team Pramac ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Ducati per i

prossimi tre anni in qualità di 'Factory supported team' della Rossa di Borgo Panigale. Le prime parole dell'ad Pramac, Paolo Campinoti: "Siamo molto orgogliosi del lavoro e dei risultati che abbiamo ottenuto in questi anni insieme a Ducati. Siamo felici di continuare questa bellissima avventura fino al 2024. Con Ducati abbiamo creato un rapporto davvero speciale, abbiamo raggiunto obiettivi incredibili e il meglio deve ancora arrivare".

Ciabatti: "Possiamo toglierci belle soddisfazioni insieme"

La soddisfazione del direttore sportivo Ducati, Paolo Ciabatti: "Insieme a Pramac Racing abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti e, grazie alla stretta collaborazione con loro, abbiamo potuto far crescere nella massima categoria dei giovani piloti che poi sono passati nella squadra ufficiale con successo. Siamo sicuri di avere le carte in regola per goderci tante altre belle soddisfazioni insieme a

Pramac Racing".