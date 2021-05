Nel corso della chiacchierata con Guido Meda, Valentino ha parlato degli ultimi sviluppi del team VR46, squadra che entrerà in MotoGP nel 2022: "Quale moto useremo? Io preferirei le Yamaha, ma alla Ducati piace tanto il progetto dell'Academy e il lavoro che facciamo con i giovani piloti italiani. Il mio ruolo nel team? Darò il mio supporto, ma a me non piace lavorare – dice scherzando –. Quando smetterò con le moto, vorrei continuare a correre con le macchine"

ROSSI, L'INTERVISTA INTEGRALE